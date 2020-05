"C'est décidé, cette nuit, j'irai voir Nicodème", écrit par Jean-Jacques Riou, et paru aux Editions St Léger

Nicodème, c’est un juif érudit, un pharisien qui enseigne au temple de Jérusalem, et qui apparaît dans l’Évangile de St Jean, à 3 moments différents : il va d’abord écouter l'enseignement de Jésus (Jn 3. 1-21), puis prendre sa défense lorsqu'il est malmené par les pharisiens avant sa condamnation (Jn 7. 45-51), et enfin aider Joseph d’Arimathie lors de la descente de croix et de la mise au tombeau, en apportant la myrrhe pour rendre hommage au corps de celui qui est devenu son ami