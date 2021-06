"C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle..." (Mc 4, 26-34)

"C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères"



Méditation de l'évangile (Mc 4, 26-34) par Don Geoffroy Bohineust, prêtre de la communauté Saint Martin et curé des paroisses de Trélazé, Saint Barthélémy d'Anjou et Les Ponts de Cé.



Chant final: "Car Dieu est un Dieu puissant" par Nicolas Ternisien