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Célébrons dimanche - 10 avril 2020 à 20:00

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Célébrons dimanche

vendredi 10 avril à 20h00

Durée émission : 25 min

Célébrons dimanche

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Tous les vendredis à 20h00

Toutes les semaines le frère Bernard-Marie Cerles de la communauté des franciscains conventuels de Narbonne nous invite à célébrer le Christ

Le présentateur

Bernard-Marie Cerles