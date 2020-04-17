Célébrons dimanche - 17 avril 2020 à 20:00
Présentée par Bernard-Marie Cerles
Célébrons dimanche
vendredi 17 avril à 20h00
Durée émission : 25 min
Les dernières émissions
-
Diffusion
vendredi 27 mars
20h00
Célébrons dimanche
5ème Dimanche de Carême
Avec l'application mobile RCF, écoutez en direct l...
-
Diffusion
vendredi 20 mars
20h00
Célébrons dimanche
4ème Dimanche de Carême, de Lætare
Avec l'application mobile RCF, écoutez en direct l...
-
Diffusion
vendredi 13 mars
20h00
Célébrons dimanche
Troisième dimanche de Carême
Avec l'application mobile RCF, écoutez en direct l...