Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne.

Il fut transfiguré devant eux ;

son visage devint brillant comme le soleil,

et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Voici que leur apparurent Moïse et Élie,

qui s’entretenaient avec lui.

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !

Si tu le veux,

je vais dresser ici trois tentes,

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Il parlait encore,

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,

et voici que, de la nuée, une voix disait :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,

en qui je trouve ma joie :

écoutez-le ! »

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre

et furent saisis d’une grande crainte.

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

Levant les yeux,

ils ne virent plus personne,

sinon lui, Jésus, seul.

En descendant de la montagne,

Jésus leur donna cet ordre :

« Ne parlez de cette vision à personne,

avant que le Fils de l’homme

soit ressuscité d’entre les morts. »