Chair, Corps, âme (Jn 20, 19-29)

Prière :

Quand nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, Tu es présent ! Tu nous l’as dit par la bouche de Matthieu et c’est vrai, nous le croyons, car ensemble, Te priant, écoutant ta Parole, nous remémorant tes gestes, nous goûtons à la paix que Tu nous donnes.

Oui, c’est Toi qui nous apaises et qui nous donnes la Joie d’annoncer le message libérateur de ton Evangile.

Mais si nous manquons comme Thomas, ce rendez-vous, viens nous chercher dans l’ordinaire de nos vies et redis nous : « Shalom, la paix soit avec vous »

Seigneur, c’est toi seul qui suscite notre foi !

Alors nous te suivrons et nous serons heureux. « Viens Seigneur Jésus »