Charismes dans l'Eglise : Et si nous étions tous des "chacha" ?

Le PèreDenis Tosser, curé à Saint-Joseph-des-Basses-Vallées, répond aux questions de Domitille Courtemanche. Cette semaine on parle charismes: pratqiués par les évangéliques, ils font leur retour en force au sein de l'Eglise Catholique. Et s'ils avaient toujours été là, depuis les premices de l'Eglise, avec la Pentecôte ? Les charismes sont-ils innés ? Comment discerne-t-on qu'un charisme vient de Dieu ?

PLusieurs autres questions sont mise en vant par les auditeurs : la place des persones séparées dans l'Eglise Catholique, ou encore celle des animaux dans le coeur de Dieu. On y répond, dans l'Eglise pour les Nuls.



Vous aussi envoyez vos questions sur la foi ou l'Eglise par mail à rcfanjou@rcf.fr ou laissez votre question sur notre répondeur auditeur au 02.41.20.08.85.