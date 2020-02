Chrétiens Musulmans, quel dialogue possible ? Le témoin : Denis Gril

Chaque vendredi à 12h03, dimanche à 11h30 et lundi à 19h12

Riches de la polyphonie des confessions chrétiennes, les magazines œcuméniques offrent leurs regards croisés sur la foi et l'actualité, l'Eglise et la société. Chaque mois, autour d'un thème, quatre émissions hebdomadaires : Semaine 1 : Le témoin, présenté par J-C Escaffit et Anne Le Cor Semaine 2 et 3 : Le Débat : Jean-Claude Escaffit Semaine 4 : La Parole : Amaury Guillem