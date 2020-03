Comment lutter pour un monde plus juste et durable ?

En complément de ses actions directes d'aide au développement des pays en difficulté, le CCFD-Terre solidaire agit sur le terrain politique, au niveau national et international pour faire reculer les causes structurelles de la pauvreté et de l'injustice. Jean Claude Chupin, responsable de l'action de plaidoyer du CCFD en Maine et Loire, nous présente cette mission et son engagement local au service de celle-ci.