Comment rechercher le bien commun à l’heure du COVID ? Premièrement au travail

L’épidémie de COVID a remis en première place la recherche du bien commun dans nos sociétés. Elle en a révélé toute la difficulté et la complexité. Dans cette émission, nous retrouvons Guillaume Comte, consultant en santé et sécurité au travail. Il nous donne sa lecture de la question de la santé au travail dans ce contexte. Plus largement , il nous aide à réfléchir sur la question de la gestion collective des risques dans tout groupe humain.