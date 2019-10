Comment réparer la société ? Quelles sont les initiatives pour renforcer les li

Les 16 et 17 novembre 2019 à Lille, a lieu une rencontre nationale sur le thème : « Comment faire société ? Comment inventer des liens dans une France fracturée ? « . Cette rencontre est organisée par les Semaines Sociales de France, une association chrétienne qui veut « Penser ensemble pour agir et travailler au bien commun ». Geoffroy d’Aillières la présente avec Denys Fernbach, président d’Habitat et Humanisme, une association angevine qui œuvre pour le logement et l’accompagnement des personnes en précarité. Un bon exemple d’action concrète pour « réparer « la société.