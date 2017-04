Comprendre et expliquer l'Esprit Saint

Le Saint-Esprit, ou Esprit saint, est l'Esprit de Dieu et la troisième personne de la Trinité dans le christianism : Il est aussi appelé l'Amour du Père et du Fils. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit...

Dans la Bible, le Saint-Esprit se manifeste dès l'Ancien Testament : L’Église parle beaucoup de l'Esprit saint et après l'apparition du mouvement charismatique d'autant plus. Les saintes Écritures nous disent qu'il est "comme le vent, comme un souffle" et il apparaît sous la forme de lames de feu, ou d'une colombe. Les saintes écritures parlent aussi d'une personne... Cet "inconnu de la Trinité"... Mais comment établir une relation avec le vent, le feu ou avec une colombe?

L’Esprit saint n’est pas une force ésotérique ! C’est le don mystérieux de Dieu qui agit dans la vie de chacun : Il rend fort dans l’épreuve, libère du doute, rend joyeux et confiant. L’Esprit saint est donné lors du baptême et de la confirmation. Des fidèles affirment être guider par cet esprit saint dans leurs choix de vie.

Le Frère Ange Rodriguez, prêtre du diocèse de Lyon vous écoute et vous répond :

Dieu le Père, on peut se faire une idée, le Fils s'est fait homme, c'est l'un d'entre nous, ça va encore, mais l'Esprit Saint?

-C'est qui? c'est quoi?

-D'où vient-il?

-Comment le reçoit-on et comment agit-il en nous?