Conférence Inaugurale de la rentrée : vérité et transparence dans l'Eglise

Au regard de la crise que traverse l’Église, les personnes victimes

réclament de la transparence sur nos modes de gouvernance. Il nous faut

faire la vérité sur ces scandales qui entraînent une défiance majeure.

Est-il possible de penser le binôme « vérité – transparence » ?

De quelle manière convertir nos mentalités et s’engager en faveur des

plus vulnérables avec compétence et courage ?