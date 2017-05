Contempler la TrinitÃ© avec Daniel Bourguet [1/5]

Les chrétiens croient en un Dieu trinitaire: il est un et trois à la fois, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Une révélation qu'ils tiennent des Évangiles et qui a fait l'objet de nombreux débats au cours de l'histoire. Pour Daniel Bourguet cependant, il s'agit là d'un mystère. Or, "un mystère ne se démontre pas", il se contemple. C'est précisément à cela qu'il nous invite dans son ouvrage "Sur les bords du Jourdain" (éd. Olivétan). Une méditation des récits du baptême du Christ pour entrer dans un mystère d'amour.



"Dieu est amour. Or, l'amour se partage, se donne, s'ouvre et accueille"

comprendre avec le cœur

"Aborder la Trinité avec simplement l'intelligence, j'y ai renoncé, c'est une impasse." Raconté dans les Évangiles, le mystère de la Trinité nous a été révélé sur les bords du Jourdain, en présence du disciple Jean le Baptiste. Dans son ouvrage, Daniel Bourguet aborde le mystère de la révélation de Dieu non pas en tant que dogmaticien, mais d'abord en tant que bibliste. Et croyant, nourri par la méditation et prière. "Le mystère se révèle au cœur, c'est avec le cœur qu'on y entre."



"Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux"

Dieu, un être qui se partage

On dit de Dieu qu'il est amour. "Si Dieu est amour et qu'il est tout seul, ça veut dire que l'amour n'est partagé avec personne et ce n'est plus l'amour: l'amour se partage, se donne, s'ouvre et accueille." Si c'est avec le Christ qu'est révélé le mystère de la Trinité, on comprend en lisant la Bible que la Trinité est présente avant même la création du monde. "La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux." (Gn 1, 2)*

Daniel Bourguet est pasteur de l'Église protestante unie de France (EPUdF), il vit en ermite dans un mas des Cévennes où il partage son temps entre la méditation biblique, la prière et l'accueil de personnes en demande d'accompagnement spirituel. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont "Heureux les coeurs purs", "Des ténèbres à la lumière" ou encore "Devenir disciple".

*Source: AELF