Convertissez vous car le royaume des Cieux est proche

En ces jours-là,

paraît Jean le Baptiste,

qui proclame dans le désert de Judée :

« Convertissez-vous,

car le royaume des Cieux est tout proche. »

Jean est celui que désignait la parole

prononcée par le prophète Isaïe :

Voix de celui qui crie dans le désert :

Préparez le chemin du Seigneur,

rendez droits ses sentiers.

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau,

et une ceinture de cuir autour des reins ;

il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.

Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain

se rendaient auprès de lui,

et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain

en reconnaissant leurs péchés.

Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens

se présenter à son baptême,

il leur dit :

« Engeance de vipères !

Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?

Produisez donc un fruit digne de la conversion.

N’allez pas dire en vous-mêmes :

‘Nous avons Abraham pour père’ ;

car, je vous le dis :

des pierres que voici,

Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.

Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :

tout arbre qui ne produit pas de bons fruits

va être coupé et jeté au feu.

Moi, je vous baptise dans l’eau,

en vue de la conversion.

Mais celui qui vient derrière moi

est plus fort que moi,

et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.

Il tient dans sa main la pelle à vanner,

il va nettoyer son aire à battre le blé,

et il amassera son grain dans le grenier ;

quant à la paille,

il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »