Quand une poignée de femmes, revenues du tombeau de Jésus, ont raconté aux disciples que Jésus était vivant, ceux-ci n’ont eu qu’un mot pour qualifier leurs propos : « du délire ». Comment croire qu’un corps mort peut revenir à la vie ? Comment croire à la résurrection ?

Ce podcast a été réalisé par Dialogue RCF, la radio chrétienne d’Aix-Marseille.

Texte : Daniel Marguerat, professeur honoraire de Nouveau Testament de l’Université de Lausanne.

Lecture : Olivier Arnera, Nina Pavan, Sandra Aillaud.

Choix musicaux : Loris Lombardo et Piero Nota "Handpan & Taiko" - Simon Khorolskiy "Oh the deep love of Jesus".

Références : évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8 (traduction La Bible Nouvelle Français courant"