Cultivons le lien

En ce jour d'Annonciation, tous les Français, catholiques ou non, sont invités à déposer une bougie, à leur fenêtre, à 19h30, au moment où les cloches de toutes les églises sonneront : marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Avant ce rendez-vous, le père Hervé Le Vézouet, vicaire général du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, a présidé une messe, en direct, ce matin, dans les studios de RCF.

Juste avant le début de la messe, Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, a adressé un message aux auditeurs.