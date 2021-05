Daech en Irak et Syrie : Renaissance ou mutation avec Pierre Jean Luizard

A quelques semaines après son voyage en Irak sur les pas du Pape François. nous avons souhaité faire un état des lieux sur la situation de ce pays et de son voisin syrien. Si ce voyage est à marquer dans les annales notamment pour la rencontre du Pape François avec l'Ayatollah Al Sistani, il ne résout pas la question de l'instabilité politique et surtout de l'insécurité avec une possible résurgence de Daesh. Pour nous parler de ce phénomène, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre Jean Luizard, historien spécialiste de Daech, de l'histoire de l'Irak et de la Syrie. Directeur de recherches au CNRS, il est l'auteur de nombreux livres dont le dernier : "La République et l'Islam : aux racines du malentendu" chez Taillandier (2019)