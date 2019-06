De l’individu à l’État et de l’État à l’individu, les corps intermédiaires !

Quel est le point commun entre une association, un syndicat, un média ou encore une Chambre de Commerce et de l’Industrie ? Ils se situent à la frontière de la sphère privée et de la sphère publique, de l’individu et de l’institution, ce sont des corps intermédiaires ! Geoffroy d’Aillières explore et synthétise la notion de « corps intermédiaire », pépite de l’organisation politique et sociale d’inspiration chrétienne.