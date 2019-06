De la rencontre de Jésus à la Doctrine Sociale de l'Eglise, quel chemin ?

Ouvrir sa porte au Christ peut mener loin... jusqu’à la Doctrine Sociale de l’Eglise et sa mise en application dans la vie de tous les jours ! Ludovic Sivault en témoigne simplement, lui qui a ouvert sa porte à deux personnes venues l’évangéliser en porte à porte, il y a 10 ans. Sa vie s’en est trouvée radicalement transformée. Aujourd’hui, il agit autour de lui pour promouvoir la dignité de tout homme et de tout l’homme, et apporter sa contribution au Bien Commun.