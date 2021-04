Décibels et modernité : la musique chrétienne des années 2020

Clément Bluteau était déjà venu au micro de Vitamine C en octobre dernier pour parler des projets à venir : entre temps, le projet en question est sorti ! Découvrez le clip "En Vérité", premier extrait d'un EP enregistré en live à l'église Sainte-Blandine Lyon Centre, disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Suivez le trio formé par Timothée Masurel, Pauline Bétuel et Clément Bluteau sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et sur leur site bewitness.fr.

Dans ce nouveau Vitamine C avec le leader de Be Witness, nous avons creusé cette question de la musique chrétienne : comment la définir, comment bien identifier la spécificité de la louange, quelles inspirations dans le monde anglophone et quel avenir pour une création musicale francophone inspirée ?