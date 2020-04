Adonai Lesage

Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui :Esprit de sagesse et d'intelligenceEsprit de conseil et de forceEsprit de connaissance et de crainte de l'éternel.Isaïe (11,1-2)« Certainement, il faut comprendre pour croire ; et croire pour comprendre. »Conclusion du sermon 43 de Saint-Augustin.Qu'y a-t-il d'étrange à ce que tu ne comprennes pas ? Si tu comprends, ce n'est pas Dieu !St Augustin