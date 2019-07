Dieu est-il vraiment unique ?

Le Père Jean Syméon nous parle aujourd'hui de cette première phrase du Credo "Je crois en Dieu".

Il répond ensuite aux questions des auditeurs :



- Qu'est-ce que c'est qu'au juste l'Eglise ? Pas le bâtiment, mais ce dont Jésus dit qu'il est "la tête" et nous le corps. C'est une communauté de foi ? de croyance ?

- Qu'est ce que l'excommunication ? On a vu dans l'histoire le pape excommunier des rois. Plus maintenant. Cela existe-t-il encore ?

- Pourquoi est-il plus facile de croire quand on est dans l'épreuve et dans le besoin. Cela veut-il dire qu'il faut être dans la difficulté pour mieux croire ?

- Thibault à Beaulieu sur Layon : Que faut-il faire pour être canonisé ?