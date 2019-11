Pourquoi a-t-on besoin de prier ? La prière est-elle vraiment effficace ? Dieu exauce-t-il toutes nos prières ? Éléments de réponse avec Claire de la Bretesche.



À quoi ça sert de parler à Dieu ?

On dit souvent que Dieu sait tout de nous : à quoi donc cela sert-il de lui raconter ce que l'on vit ? "Certes Dieu nous connaît, mais il est quelqu'un d'extrêmement discret, même s'il nous connaît, il ne nous domine pas, il ne nous écrase pas de sa toute-puissance." Cette image d'un Dieu discret, voire fragile, nous a été révélée par le Christ, le fils de Dieu, qui est né dans la pauvreté d'une étable et mort humilié sur la croix.



Le désir de Dieu, la prière de l'homme

Si Jésus nous en a dit beaucoup sur Dieu, on ne connaît pas tout de lui. Et les chrétiens sont sans cesse invités à ne pas se laisser prendre au piège tendu par de fausses images de Dieu - un Dieu vengeur ou punisseur, par exemple.

Ce dont les chrétiens sont sûrs, c'est que Dieu est amour, qu'il nous aime comme un père et qu'il est un être de miséricorde : "Il se penche avec son cœur sur nos joies et nos peines." Le désir de Dieu est d'entrer en contact avec l'homme. "Dieu a besoin que nous rentrions en relation avec lui, sinon il ne se serait pas fait homme et n'aurait pas choisi un peuple pour nous connaître."



Devenir ami avec Dieu

Si l'on prie, c'est que cela fait du bien de prier, psychologiquement mais surtout spirituellement ! "Cette dimension de notre vie qui est la relation à Dieu, si elle n'est pas marquée par un échange, on tombe dans le ritualisme." Poser des actes de piété par automatisme. Or, être chrétien c'est "engager sa personne, son cœur et sa parole".

Comment être sûr que Dieu nous entend ? "Le lien c'est la foi, si nous avons vraiment confiance en Dieu, si nous croyons qu'il existe, qu'il est, et qu'il est notre père, comme dit Jésus, nous avons envie de lui parler de nous, comme deux personnes qui s'aiment." C'est la foi qui nous porte à croire que Dieu va exaucer nos prières. Comme le dit la théologienne, "rien n'empêche de tenter" et d'oser lui faire part de nos désirs !

