Dieu nous couvre de sa miséricorde

Au début du livre de la Genèse, l’homme et la femme se trouvent libres et sans honte devant Dieu qui les a créés à son image. Il a suffit de la parole d’un serpent pour que ce couple tombe dans la honte et la culpabilité. Alors qu’ils se cachent, Dieu part à leur recherche pour couvrir leur dénuement, une forme de bénédiction pour un nouveau départ. "Le récit de la Genèse n'est pas un récit historique de quelque chose qui se serait passé il y a fort longtemps, c'est un récit théologique qui a donc une intention", explique Anne Lécu. Pour la religieuse, l'auteur exprime ici une énigme universelle, celle de la "discordance interne" qu'il y a en chaque homme. Discordance que saint Paul décrit ainsi "Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas."* (Rm 7,19) Le récit de la Genèse met en scène cette question qui nous concerne tous.

"Le péché en nous n'intéresse pas Dieu", explique Anne Lécu, "ce qui l'intéresse, c'est nous". Dès lors: "le péché en nous n'est pas nous." Anne Lécu est médecin en milieu pénitentiaire. Après avoir consacré ses recherches au thème de l'innocence, elle poursuit avec un nouvel ouvrage consacré à la honte. Elle explore notamment la métaphore de l'habit qui revient très souvent dans la Bible. Le vêtement que l'on porte pour cacher sa honte, la tunique avec laquelle Dieu recouvre l'homme de sa miséricorde... autant d'images qui, d'Adam et Eve au Christ jalonnent l'Ancien et le Nouveau Testament.

"Notre innocence est notre identité la plus profonde." Anne Lécu

La tunique que le Christ laisse à l'heure de sa mort, "sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas" (Jn 19, 23)*, est une métaphore de sa miséricorde. Le Dieu de la Bible est bien un Dieu d’amour qui n’a de cesse de nous couvrir de sa miséricorde, depuis le jardin d’Eden jusqu’au jardin de la résurrection. Pour la religieuse dominicaine, le terme de recouvrir est "très important, il a quelque chose à voir avec le pardon."

* Source: AELF

Emission enregistrée en février 2016