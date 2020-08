[Dossier] Qui est Marie, la mère de Jésus?

Traditionnellement, le mois de mai est celui de Marie. Les chrétiens célèbrent donc tout particulièrement la mère du Christ tout au long du mois. Et au 31è jour, ils célèbrent la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Dans la religion chrétienne, Marie est la gardienne du mystère au centre de la foi chrétienne: l'incarnation. Sans Marie pas d'incarnation et sans incarnation, "Jésus ne serait que le porteur d'un message, un idéologue", explique le p. André Cabes. "Marie est la garante que Jésus n'est pas une abstraction, il est le nourrisson sur le sein de sa mère."

"Marie m'a enfanté à la vie de foi, elle reste au coeur de ma foi." Le père André Cabes est un enfant de Lourdes. Il a enseigné la théologie mariale à l'Institut catholique de Toulouse. Issu d'une famille à la foi très vivant il a été ordonné prêtre à la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, le 26 juin 1977. Aujourd'hui recteur du Sanctuaire de Lourdes, il se souvient de son enfance: "on venait à pied, on chantait les grandes fêtes mariales." Etudes de lettres, étudoer la place de la femme dans le romantisme. "Je voyais bien que dans notre foi, la place de la femme est importante et donc la place Marie est une place à la source". Place devenue de plus en plus limpide et profonde.

"Ce n'est pas Marie qui est l'objet de la foi chrétienne, mais si on l'enlève, la foi chrétienne ne tient plus." Après le Christ et saint Pierre elle est le personnage le plus cité dans les Evangiles. En fait la Vierge Marie apparaît partout, de manière discrète, comme en filigrane, explique le p. André Cabes. "Des pépites d'or", disait Edith Stein.