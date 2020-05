C’est une démarche unique dans l’histoire de l’église catholique. Une femme, la théologienne Anne Soupa, souhaite devenir archevêque de Lyon et ainsi succèder à Mgr Philippe Barbarin. On en parle dans ce numéro de Vitamine C.

Et puis notre invité aujourd’hui est le Père Franck Gacogne, curé de la paroisse Saint-Gabriel de Vaise. Après presque deux mois et demi, il retrouve enfin ses paroissiens ce dimanche pour la Pentecôte.