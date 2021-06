Eglise (Ac 11, 19-26)

Prière :

Seigneur, par mon baptême, je suis entré dans la famille des chrétiens. Quelle joie de porter ton nom Jésus-Christ ! Tu m’as appelé et, librement, je te suis.

Grâce à ton esprit, tu orientes ma vie selon ton exemple, vers le don total aux autres et tu m’envoies en témoin de ton amour.

Je te prie Seigneur de m’aider à assumer la responsabilité de ton Evangile en l’annonçant, à révéler ta miséricorde en étant accueillant et bon, à montrer que la vie est plus forte que la mort, en te désignant comme Christ ressuscité.

Aide-moi aussi à rester humble, car tout ce que l’on a, ce que l’on est, vient de ton père, notre Père qui est tout amour. Ensemble et sous l’impulsion de ton esprit, formons cette Eglise que tu as désirée, cette belle assemblée.