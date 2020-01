Eglises d'Orient - 27 janvier 2020 à 12:03

Historienne, spécialisée sur les relations avec le Moyen Orient, Directrice de l’Institut Méditerranéen d’Etudes sur les Chrétiens d’Orient, ses domaines de recherches sont l’immigration et l’intégration dans le contexte international, la médiation interculturelle et interreligieuse.

Zeina Trad

Polyglotte trilingue français, arabe, anglais avec 20 années d’expérience dans le journalisme entre le Liban et la France en presse écrite, des interviews de personnalités dans le milieu politique, économique et culturel, spécialiste du Monde Arabe. Elle commence en 2018 comme chroniqueuse à Dialogue RCF. Egalement engagée dans une ONG humanitaire spécialisée dans la chirurgie pour tous dans des zones à risque. Diplômée d'une licence en communication et management de l’EFAP (École Française des Attachés de Presse) et Master en journalisme.