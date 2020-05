Eglises en dialogue - 18 juin 2020 à 19:30

Toutes les 4 semaines, le jeudi à 19h30

Animée par Annie Wellens, cette émission réunit le Père Jean-Pierre Samoride (diocèse catholique de La Rochelle et Saintes), le pasteur Wolfram Steuernagel (Église Protestante Unie de France, communion luthérienne et réformée, paroisse Saintonge-Océan) et le Père Paul Ganem (paroisse Saint Eutrope et Saint Georges en Charente-Maritime, Métropole Orthodoxe Roumaine en Europe Occidentale et Méridionale) pour un temps de dialogue sur des sujets touchant à la question de l'Unité des Églises Chrétiennes.