Eglises en marche - 29 mai 2021 à 09:15

Véronique Broizat

Gilbert Couturier "Littérature et histoire", "D'art et d’histoire", "Passation de savoir"... Retraité de l’Education Nationale Gilbert Couturier est un réalisateur très actif sur notre antenne. Il est par ailleurs chancelier(président) de l’Académie de la Dombes et membre de la Société d’Emulation de l’Ain.

Daniel Revaud Membre du service de formation diocésain (SEDIF), Daniel est une source intarrissable quand il s'agit de donner du sens aux textes. Il présente une fois par mois Eglise en marche et intervient régulièrement dans Passation de Savoir. Depuis janvier, vous pouvez l'entendre répondre aux Questions de sens, chaque mercredi et vendredi.

Isabelle Berger Directrice de RCF Pays de l’Ain, Isabelle Berger a vu naitre et grandir la radio. Elle coordonne l’équipe de salariés et de bénévoles. En charge de la programmation des émissions, elle en produit plusieurs : Forum Hebdo, Eglises en marche et les rendez-vous partenaires, notamment.Elle assure aussi quelques animations d’antenne, vous la retrouvez le dimanche dans le programme près de chez vous. Directrice de RCF Pays de l’Ain, Isabelle Berger a vu naitre et grandir la radio. Elle coordonne l’équipe de salariés et de bénévoles. En charge de la programmation des émissions, elle en produit plusieurs : Forum Hebdo, Eglises en marche et les rendez-vous partenaires, notamment.Elle assure aussi quelques animations d’antenne, vous la retrouvez le dimanche dans le programme près de chez vous.