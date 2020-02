En 2020 offrez vous une "Pause Carême" !

Chaque jour, vous retrouverez en écoute en ligne sur le site internet du diocèse, une méditation rédigée par des personnes engagées dans le diocèse et par Mgr Michel, lors de la semaine Sainte.

Cette année, Pause Carême aura pour thème « La joie de la mission » et ses cinq essentiels pour devenir un disciple missionnaire et grandir dans la joie, en référence à la lettre pastorale de Mgr Michel.

Chaque jour, vous recevrez un mail avec les références des textes du jour et des méditations, et le lien vers la page du site internet où vous pourrez les écouter et les télécharger.

Pause Carême est réalisée en partenariat avec RCF Drôme, vous pourrez également entendre ces méditations chaque jour à l’antenne.



La première semaine de Carême, du 26 février au 1er mars 2020, nous prierons sur le thème « Se nourrir de la Parole de Dieu » , avec l’équipe mission du diocèse de Valence.

La deuxième semaine de Carême, du 2 au 8 mars, nous prierons sur le thème « Prier et Célébrer » avec des groupes de prières.

avec des groupes de prières. La troisième semaine de Carême, du 9 au 15 mars,nous prierons sur le thème « Marcher ensemble, comme des frères » .

. La quatrième semaine de Carême, du 16 au 22 mars, nous prierons sur le thème « Toucher en direct les pauvres » .

. La cinquième semaine de Carême, du 23 au 29 mars, nous prierons sur le thème « Former des disciples » .

. La sixième semaine de Carême, du 30 mars au 5 avril, nous prierons sur le thème « Oser sortir » .

. Mgr P-Y Michel partagera ses méditations avec nous tout au long de la Semaine Sainte, du 6 au 12 avril.

