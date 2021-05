Esprit (Ac 10)

Prière :

Esprit Saint, qui es-tu, douce lumière qui conduit Pierre et Corneille à se rencontrer, à se parler ?

Qui es-tu Toi qui agis dans le secret des profondeurs, qui nous pousse à aller vers d’autres réalités, qui donne la force de supporter l’épreuve, qui donne la patience et la persévérance ?

Et comment te nommer, Toi qui n’as pas de visage, qui n’est ni le Père, ni le Fils, mais leur Amour ?

Tu es l’Esprit de vérité et d’amour.

Toi qui les unis en Toi, donne-moi de chercher à les unir en moi, Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, viens Esprit Créateur, re-Créateur.