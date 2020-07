Est-ce possible d’aider des jeunes à avoir confiance en l’avenir ?

2 millions de jeunes de 16 aÌ 25 ans sont sans diplôme, sans formation, et sans emploi en France, auxquels s’ajoutent chaque année, 100.000 décrocheurs. Est-ce possible d’aider ces jeunes à avoir un travail, à avoir confiance en eux et en l’avenir ? A côté du travail considérable effectué par les enseignants et éducateurs dans les collèges et lycées, des entreprises et des bénévoles se mobilisent pour aider ces jeunes. Rencontre avec Jérôme Ducuing, délégué régional de l’association C’ Possible pour les Pays de la Loire, qui œuvre dans les lycées professionnels.