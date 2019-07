Et si c'était nous qui choisissions l'enfer ?

L'Eglise pour les Nuls nous parle cette semaine du ciel et de la terre

avec le père Vianney Bouyer, curé à Notre-Dame des Champs à Angers.

Polnareff chantait : "on ira tous au paradis !" Qu'en est-il vraiment ?

L'enfer existe-t-il ? Et quid du purgatoire? Quant aux enfants mort avant de voir le jour, où vont -ils ?



Cette semaine, on répond aussi aux questions sur l'amour de la Vierge Marie, la place de Jérusalem pour les chrétiens, ou encore l"état de grâce".



Vous aussi envoyez vos questions sur la Foi ou l'Eglise par mail à rcfanjou@rcf.fr ou laissez votre question sur notre répondeur auditeur au 02.41.20.08.85.