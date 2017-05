Etre hospitalier Ã  Lourdes

Pélerinage diocésain à Lourdes

Ce lundi 29 mai 2017 les pélerins du diocèse de Lyon partent pour Lourdes, c'est le traditionnel pélerinage diocésain. Parmi les voyageurs, Marcel Bert. Il est l'un des hospitaliers qui accompagne les maldes. Une fonction qu'il exerce au sein de l'hospitalité roannaise depuis 1991... il confie à Didier Rodriguez ce qu'il apprécie lors de ce pélerinage.



La Parole libérée lance une nouvelle action judiciaire

A Lyon, alors que l'association La Parole Libérée a annoncé une nouvelle action en justice dans l'affaire Preynat, contre le cardinal Barbarin et certains de ses collaborateurs, le diocèse de Lyon réagit. La Parole libérée pose la question du délai de prescription des délits de "non dénonciations d'agressions sexuelles sur mineurs" et "non assistance à personne en péril". En rappelant que l'enquete préliminaires avait été classée sans suite, le diocèse de Lyon fait remarquer que la question posée.. n'est pas celle de la prescription.

Hillsong, "Ce nom si merveilleux"