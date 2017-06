Faut-il croire au jugement dernier?

Représenté sur les tympans de nombreuses cathédrales, le jugement de Dieu habite l'imaginaire collectif. Des représentations simplistes qui soulèvent bien des questions et exigent de se détacher des idées reçues et des images. De se détacher aussi des peurs engendrées par le vocabulaire du jugement. Serons-nous jugés? D'emblée, le P. Jacques Nieuviarts le rappelle: "Il faut dire qu'une religion de la peur n'est pas la foi chrétienne."



©Corinne SIMON/CIRIC - Détail du portail central de la façade occidentale. Cath. Notre-Dame. Paris (75), France.

la vie après la mort, un acte de foi

Que se passera-t-il après? Que se passait-il avant? En réalité on ne le sait pas! Pour les chrétiens, seul Jésus est revenu de la mort - et Marie, par son Assomption, selon un dogme de l'Église catholique de 1950. La résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort, c'est un acte de foi.

Ce que dit le Credo

"Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin", dit-on quand on récite le Credo. Pour comprendre cette phrase essentielle de la profession de foi des chrétiens, il faut remonter aux IIIè ou IIè siècles avant notre ère. Et à la résistance de la famille de Judas Maccabée face aux grandes persécutions grecques. Le martyre de personnes fidèles au projet de Dieu a fait évoluer les représentations de l'au-delà. Et se dessiner l'horizon d'une vie après la mort.

Émission enregistrée en octobre 2016