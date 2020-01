Faut-il renoncer à tout pour être chrétien ?

"Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu" (Mt 19, 24). Cette affirmation de Jésus a de quoi laissé perplexe... On en parle avec Roland Lacroix, théologien et responsable du Service de formation du diocèse d'Annecy.