Dimanche 28 juin, nous fêterons la Saint Irénée. Dans Vitamine C nous recevons Nathalie Giacona qui travaille à la Maison du pèlerin et au service des formations du Diocèse de Lyon et Marie-Laure Chaieb professeur de patristique à L'Université Catholique de Lyon.

Enfin finissons en musique avec le titre de l'école Pierre "Avec toi".