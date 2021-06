Florence Comte est proche du Mouvement des Focolari, et a participé à l'organisation de cette Mariapolis 2021 : c'est d'ailleurs à l'occasion d'un rassemblement de ce genre qu'elle a rencontré le Mouvement des Focolari il y a plus de 10 ans. Rencontre et explications.



