Fratelli Tutti, avec le père Armand Guézingar (2)

Nous n'avons jamais été autant en lien les uns avec les autres. Mais pour autant, ce "gavage technologique" et cette hyperconnectivité nous rendent-ils plus fraternels ? Ou au contraire nous conduisent-ils au repli sur soi, au communautarisme ? Armand Guézingar et Yvon Gargam vous proposent des éléments de réponse à la lumière de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti.