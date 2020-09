Fraternité (2) : la fraternité dans la philosophie

Le père Xavier Dijon poursuit la réflexion sur le thème de la fraternité sous l’aspect plus philosophique. Il montre comment cette notion est apparue en philosophie et finalement comment Rawls l’a présentée.



Cette idée de fraternité est une valeur qui permet de mettre ensemble l’égalité et la liberté. Si elle peut éventuellement se vivre à l’intérieur d’un pays ; peut-elle dépasser les frontières nationales ?



Dans la dernière partie de l’émission, le père Xavier Dijon montre comment la fraternité donne du poids aux notions d’égalité et de liberté.