Générosité sans frontière des Minimes au Togo

LE CHRÉTIEN QUI SE BOUGE

Il est directeur de l'Établissement Notre Dame des Minimes dans le 5e arrondissement de Lyon : Régis Michel a à cœur de parler du partenariat solidaire entre les Minimes et l'association Amour Sans Frontière (ASF) qui œuvre au développement du village de Kamboua au Togo.

Les élèves et étudiants de prépa passent à l'action : collecte d'outil (banque outilitaire), bol de riz, ateliers de fabrication de jouets, collecte de vêtements, etc.

Un voyage, initialement prévu à l'automne 2020, est prévu pour fin 2021.

Entretien sur l'histoire de cette collaboration et le lien entre les Minimes et les habitants de Kamboua.

SITE OFFICIEL DE L'ÉTABLISSEMENT DES MINIMES : lesminimes-lyon.org

SOUTENIR L'ASSOCIATION ASF : amour-sans-frontiere.ong

RETOUR SUR LA SEMAINE

Une tribune du Père Daniel Moulinet dans La Croix du 11 janvier 2021, « Après l’épidémie de Covid-19, restaurer l’Église », appelle à saisir l'opportunité de repenser le lien entre paroissiens.

Réécoutez l'intégralité de l'interview du Père Moulinet au micro de Jean-Baptiste Cocagne, dans le 18/19 régional en Auvergne-Rhône-Alpes du 13 janvier sur RCF.

L'AGENDA CHRÉTIEN

• tous les jours jusqu'au 2 février : visitez la crèche de l'espérance dans la crypte de Fourvière, de 10h à 18h

• samedi 23/01 : animation autour de Gabriel Rosset (Notre-Dame des Sans-Abri) tout au long de la journée ; messe à 11h à la basilique célébrée pour Gabriel Rosset ; infos sur fourviere.org

• 18-24 janvier 2021 : à l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, retrouvez tous les matins à 8h45 dans la Prière du matin nos frères et sœurs chrétien·ne·s (anglicans, catholiques, orthodoxes, protestants, arméniens) parler de leur foi et de leur vision de l'unité

• rejoignez les 3500 membres de la communauté sur Hozana : réécoutez les podcasts directement, priez sur le texte choisi par l'intervenant·e