Grégoire de Naziance : Le poète et le chantre de lumière

Chaque mardi à 12h15, le mercredi à 19h30 et le dimanche à 11h15

Marie-Christine Hazaël-Massieux, catholique, et Jean Charmois, orthodoxe, croisent leurs regards sur les Pères de l'Eglise et nous entraînent à la découverte de ces pasteurs des premiers temps de l'Eglise. Au cours des émissions, beaucoup d'extraits de textes des Pères qui nous sont parvenus sont lus et commentés.