"Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me ..." (Jn 14, 6-14)

"Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas !"



Méditation de l'évangile (Jn 14, 6-14) par Mgr Claude Cesbron, chancelier du diocèse d'Angers et curé de la paroisse Saint-Aubin Saint-Symphorien à Bouchemaine.



Chant final: "Seigneur, montre-nous le père" par le Chœur des Petits Chanteurs de Chaillot