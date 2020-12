Introduction à la philosophie générale

Quatre domaines de la philosophie seront donc plus spécialement abordés: la métaphysique, l’anthropologie philosophique, la théologie rationnelle et l’éthique fondamentale.

Chacun de ces domaines comporte un ensemble spécifique de questions et de théories, qui toutes sont motivées par une interrogation directrice générale : Qu’est-ce qu’un étant ? (Métaphysique) ; Qu’est-ce que l’homme? (Anthropologie philosophique) ; Que pouvons-nous savoir rationnellement de Dieu ? (Théologie rationnelle) ; D’où vient le mal ? (Éthique fondamentale).

Cours de 24h (12 scéances de 18h à 20h) à partir du lundi 4 janvier jusqu'au 12 avril 2021.