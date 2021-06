Irénée de Lyon, un maître spirituel pour le XXIe siècle (4/5)

Comment progresser vers la ressemblance de Dieu ? Saint Irénée a une estime pour l'homme. "On peut même dire que c'est un grand optimiste envers la création de l'homme par Dieu, souligne Marie-Laure Chaieb, professeur de théologie. L'homme est créé à l'image de Dieu quoi qu'il fasse. C'est déjà interpellant pour nous aujourd'hui. Il y a aussi la possibilité pour l'homme d'exercer sa responsabilité et sa liberté. Si l'image de Dieu est donnée, la ressemblance est à faire. C'est de l'ordre de la vocation humaine".

Rester disponible à l'Esprit de Dieu

Irénée considère que Dieu a créé l'homme avec ses deux mains, et ses deux mains, ce sont le Fils et l'Esprit. Il a la possibilité de cheminer en restant disponible au Père, au Fils et surtout à l'Esprit.

Un homme réussi, ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas qu'une âme. Etre disponible à l'Esprit de Dieu, c'est correspondre au projet de Dieu. Il s'agit de se laisser guider par l'Esprit.

"Il y a une spiritualité chez Irénée du consentement au projet de Dieu pour l'homme", observe Marie-Laure Chaieb.

« Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main : livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fais bien toutes choses en temps opportun et reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier veux te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la Grâce, de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son doigt. C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire une oeuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. Amen ! »

Saint Irénée de Lyon (130-202)