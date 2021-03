Le Pasteur Olivier Raoul Duval reçoit Isabelle Richard, Présidente de la Fédération de l'Entraide Protestante. Cet organisme rassemble 360 associations et fondations oeuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire. Elle se fixe comme objectif de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, pour une société plus juste et solidaire. Au coeur de sa charte, la FEP affirme que "la pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, l'exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités". Pour apprahender la réalité de cette Fédération, ici dans la Métropole Aix-Marseille, voici quelques Oeuvres les plus connues : MJF Jane Panier, Fondation Armée du Salut, Fraternité de la Belle de Mai de la Mission Populaire, Marhaban ou La Cimade à Aix et Marseille et puis les Entraides des paroisses de différentes Eglises de la FPF.