« J’étais malade et vous m’avez visité « . L‘expérience d’un aumônier d’hôpital

La personne hospitalisée est en souffrance physique et humaine, parfois en question sur le sens de la vie. Elisabeth Boët, aumônier au CHU d’Angers nous présente son expérience auprès des malades depuis 16 ans. Ecoute, accompagnement humain et spirituel, sont les bases de son action. Elle nous décrit ses rencontres riches avec les malades et de leur famille, sa relation constante avec les soignants, l’animation de l’équipe de bénévoles. Sa mission de présence fraternelle est porteuse de vie et d’espérance, révélatrice de la dignité de chaque personne humaine. Elle essaye de transmettre aux malades et à leurs familles la « tendresse de Dieu », et leur propose les ressources de la prière et des sacrements.