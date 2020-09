Japon : sauver sa plus ancienne église (Miyazu)

LA CHRÉTIENNE QUI SE BOUGE

Virginie Simon est la descendante du Père Louis Relave né à Marcenod (42), missionnaire catholique au Japon ou il a fondé en 1896 la plus ancienne église du pays encore en activité à ce jour. Encore en activité, sauf depuis 1 an et demi et sa fermeture temporaire dûe à la menace d'effondrement de la façade.

La petite communauté catholique de Miyazu se mobilise autour de Virginie et du curé actuel, le Père Girard, pour rassembler un maximum de fonds nécessaires aux coûteux travaux.



Le site de la collecte (page sécurisée) : https://www.cotizup.com/sauvons-miyazu





RETOUR SUR LA SEMAINE

La semaine dernière sur notre antenne, Véronique Alzieu recevait le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) dans l'émission Je pense donc j'agis : Jean-Marc Sauvé expliquait la constitution et l'action de cette commission, dont la tournée passe mardi 22 septembre 2020 par Lyon (RDV à 18h30 à l'ENS - détails sur ciase.fr).

L'AGENDA CHRÉTIEN

- le réseau social de prière Hozana.org, basé à Lyon, lance en cette rentrée des messes quotidiennes en ligne, gratuites et en direct.

- la cathédrale St Maurice de Vienne accueille l'exposition « LAUDATO SI », illustration par des photographies de Yann Arthus Bertrand de l'encyclique du Pape François - jusqu'au 30 septembre - entrée libre